Investito da un’auto all’incrocio, grave ciclista soccorso dall’eliambulanza

Poco dopo le 9 di martedì mattina, un ciclista di 43 anni è stato investito a Salò mentre pedalava lungo via Mastignaga, all'altezza dell’incrocio con via del Panorama. A seguito dell'impatto è caduto rovinosamente a terra, riportando gravi lesioni.

Sul posto si è subito precipitata un'ambulanza, ma, viste le condizioni del ferito, è stato richiesto l'intervento dell'eliambulanza di Brescia. Il ciclista è stato stabilizzato e poi caricato sull'elicottero per il trasporto d'urgenza all'ospedale Civile, dov'è stato ricoverato in codice rosso. Stando alle prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita.

Ancora non si conosce la dinamica del sinistro, i Carabinieri- intervenuti con una pattuglia - stanno raccogliendo rilievi e testimonianze per far luce su quanto avvenuto.