Spaventoso incidente: palo e cabina telefonica abbattuti, auto si schianta contro un muro

Spaventoso schianto nella prima mattinata di sabato in via Gratarolo a Salò, strada a senso unico. Un'auto fuori controllo ha sbandato improvvisamente abbattendo un palo della luce e una cabina telefonica per poi schiantarsi contro un muro.

L'allarme è scattato intorno alle 6.30: sul posto la centrale operativa del 112 ha inviato un'ambulanza e un'automedica, oltre a una squadra dei Vigili del Fuoco. Il giovane al volante della Fiat Punto, un 27enne, avrebbe rimediato traumi e contusioni ma non avrebbe mai perso conoscenza e non sarebbe in pericolo di vita.

Dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato all'ospedale Civile di Brescia e ricoverato in codice giallo. La dinamica di quanto accaduto è al vaglio degli agenti della Polizia Locale di Salò, intervenuti sul posto per i rilievi di rito.