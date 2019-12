L'auto va in panne, poi prende fuoco: conducente e passeggeri scendono appena in tempo

Tanta, tantissima, paura sabato pomeriggio a Salò: un'auto con a bordo ben 4 persone ha preso improvvisamente fuoco mentre percorreva viale Landi. Per fortuna il conducente è riuscito ad accostare a lato della carreggiata e a scendere, insieme a i tre passeggeri, prima che le fiamme avvolgessero l'intera macchina.

Tutto è accaduto poco prima delle 16: la berlina - una Bmw serie 5 acquistata solo un anno fa - avrebbe cominciato a non rispondere più ai comandi. Il motore faceva le bizze, poi il guidatore avrebbe visto le prime scintille uscire dal cofano: ha fatto giusto in tempo ad accostare e a lasciare l'abitacolo in fretta e furia, insieme agli altri occupanti, prima che le fiamme avvolgessero la parte anteriore del veicolo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento il rogo e la Polizia Locale, che si è occupata di gestire il traffico e la rimozione del veicolo. L'incendio ha suscitato preoccupazione e creato parecchi disagi: la strada è stata chiusa al traffico per circa 40 minuti.

Per l'automobilista e i tre passeggeri, per fortuna, solo tanta paura e amarezza per l'auto distrutta dalle fiamme e per le borse e i documenti ridotti in cenere dal rogo.