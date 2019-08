Si dimentica di tirare il freno a mano, viene schiacciata dalla sua stessa auto

Una distrazione costata piuttosto cara: si è dimenticata di inserire il freno a mano ed è stata travolta dalla sua stessa auto. Vittima dell'incidente una donna. È successo nel primo pomeriggio di domenica a Sale Marasino.

Stando a quanto ricostruito dagli agenti della Stradale, sul posto per i rilievi, la donna aveva appena parcheggiato ed era scesa dalla macchina: si sarebbe dimenticata di azionare il freno e di lasciare inserita la marcia, così il veicolo ha iniziato a muoversi giù dalla rampa del garage. Nel tentativo di fermarlo, è salita in tutta fretta sull'abitacolo, ma ogni sforzo è risultato inutile: l'auto ha finito la sua corsa contro il muro, schiacciando una gamba della malcapitata, rimasta fuori dalla portiera in quegli attimi concitati.

Per liberarla è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco volontari di Sale Marasino, che - per non lesionare ulteriormente l'arto - hanno dovuto utilizzare degli appositi cuscini gonfiabili, inseriti tra la macchina e la parete del garage. La donna è stata quindi portata in ospedale a bordo di un'ambulanza: ha riportato lesioni serie, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Resta il grande spavento per un singolare incidente che, in passato, ha avuto conseguenze ben più gravi.