Schianto contro lo spartitraffico, auto si ribalta: ferita giovane donna

Incidente stradale domenica pomeriggio in Via Dante Alighieri, la vecchia strada che costeggia il Lago d'Iseo e collega Sale Marasino a Marone, probabilmente causato da una distrazione, ma le cause sono ancora al vaglio della polizia Stradale di Iseo, intervenuta per i rilievi. Sta di fatto che una 35enne, alla guida di una Lancia Ypsilon, ha perso il controllo dell'auto e ha centrato in pieno i cubi in cemento che separano la strada dall'attigua pista ciclabile.

Quando si sarebbe accorta della sbandata ormai era davvero troppo tardi, a nulla è servito il disperato tentativo di sterzare: dopo l'impatto, la macchina ha concluso la sua folle corsa dopo un giro di 180 gradi, ribaltata sul tettuccio.

Niente di grave, per fortuna: la 35enne è stata accompagnata in ospedale ma solo per essere medicata, ricoverata in codice verde è poi stata dimessa. Vista la dinamica, per lunghi attimi si è temuto il peggio: soccorsa in pochi minuti dai volontari dell'Associazione Alpini di Sale, arrivati a bordo di un'ambulanza, è stata trasferita all'ospedale di Iseo.

Lo schianto è avvenuto intorno alle 17 lungo una strada piuttosto frequentata: ma in qual momento, per fortuna, non pssavano né auto, né ciclisti sulla pista ciclopedonale. Poteva andare anche peggio.