Schianto nella notte: auto finisce nel lago, ragazzo muore sul colpo

C'era solo lui in macchina, nessun altro passeggero: è uscito di strada poco prima di mezzanotte e mezza, dalla Provinciale di Sale Marasino dopo aver centrato un marciapiede e forse abbattuto anche un albero. Una folle carambola che si è conclusa con un volo di diversi metri nelle gelide acque del lago d'Iseo, che non gli hanno lasciato scampo.

La sua auto, una Fiat 500 nera, è stata ripescata dai Vigili del Fuoco. E anche il suo corpo, purtroppo esanime, dai sommozzatori. La vittima dell'insolito ma non meno terribile incidente stradale è un ragazzo di appena 28 anni, di cui però non sono ancora state rese note le generalità. L'allarme è stato lanciato intorno alle 00.20 di mercoledì.

Uscito di strada all'altezza di via Cesare Battisti, non lontano dall'imbarcadero del paese. Altri automobilisti avrebbero chiamato i soccorsi dopo aver assistito alla scena. Nel disperato tentativo di salvarlo sono stati chiamati dei veri specialisti, tra cui il Nucleo sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Bologna.

Non è stato facile ritrovare il corpo del giovane, purtroppo ormai senza vita. Non si esclude venga sottoposto ad autopsia, per verificare con esattezza le cause del decesso. Anche l'auto è stata issata, e sequestrata dalla Polizia Stradale che si occupa della dinamica del sinistro. La strada è rimasta chiusa per ore, almeno fino alle 4 di mattina, per permettere le operazioni di recupero. In acqua si è scandagliato a lungo, in cerca di altri eventuali passeggeri.