Pauroso frontale in galleria, tre feriti e traffico paralizzato

Per cause ancora da chiarire, due auto si sono scontrate frontalmente, nel pomeriggio di sabato, lungo la Provinciale 510 Sebina. L'incidente è avvenuto all'interno di una galleria, in territorio di Sale Marasino. L'allarme è scattato attorno alle 16: in pochi minuti sono sopraggiunte le ambulanze dei volontari Ana di Sale Marasino.

Per fortuna nessuna delle tre persone coinvolte ha rimediato gravi ferite e solo una di loro è stata trasportata in ospedale, a Iseo, per le cure del caso. Pesanti invece le ripercussioni sul traffico: la Provinciale è stata chiusa per circa un'ora per permettere ai mezzi di soccorso di prestare aiuto ai feriti.

Il traffico è stato quindi deviato sulla strada litoranea: l'unica percorribile per raggiungere l'alto Sebino e la Valcamonica. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i carabinieri della stazione di Iseo e del Radiomobile di Chiari che hanno effettuato i rilievi di rito.