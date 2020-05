Auto sbanda, invade la corsia opposta e si schianta in galleria: un ferito

Nella mattinata di sabato, verso le 6, una Daihatsu Cuore si è schiantata lungo la Provinciale 510 a Sale Marasino. Per cause ancora da accertare, l'auto ha invaso la corsia opposta mentre viaggiava in direzione di Iseo, andando a schiantarsi contro la parete all'ingresso di una galleria, fortunatamente senza coinvolgere altri veicoli.

L'uomo al volante, un 47enne, è stato soccorso d'ambulanza e portato all'ospedale Civile di Brescia: ha riportato diversi traumi e fratture, ma non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco: per permettere la rimozione del mezzo e la messa in sicurezza della carreggiata, il traffico è proceduto a senso unico alternato per oltre un'ora.