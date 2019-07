Pauroso schianto frontale: tre feriti, galleria chiusa e traffico paralizzato

Prima il frontale, poi il tamponamento. Mattinata infernale all'interno della galleria 'Pavone' della Strada statale 237 che da Vobarno porta a Sabbio Chiese: a causa dell'incidente, il tunnel è stato infatti chiuso al traffico, in entrambi i sensi di marcia, per quasi tre ore.

I soccorsi

L'allarme è scattato poco dopo le 7.30 di lunedì: in pochi minuti sono sopraggiunte quattro ambulanze e pure i Vigili del Fuoco. Per fortuna nessuna delle tre persone coinvolte - un ragazzo di 23 anni, un uomo di 35 e uno di 59 - è in condizioni critiche. Tutti e tre avrebbero rimediato seri traumi e, dopo le prime cure, sono stati trasportati all'ospedale di Gavardo e al Civile di Brescia.

La dinamica

Stando a un prima ricostruzione della dinamica, effettuata dalla Polizia Stradale, due auto si sarebbe scontrate frontalmente, mentre una terza avrebbe successivamente tamponato una delle due macchine coinvolte nel primo schianto.

Lunghe e complesse le operazione di rimozione dei mezzi e di messa in sicurezza del manto stradale: la galleria è stata chiusa fino alle 10.30 e lunghe code si sono formate in entrambi i sensi di marcia