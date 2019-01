Camioncino prende fuoco: paura in galleria, tangenziale bloccata

Prima hanno sentito il boato, poi con gli occhi fissi sullo specchietto retrovisore hanno notato le fiamme che stavano avvolgendo il cassone di un camioncino. Attimi di paura per gli automobilisti che, nel pomeriggio di martedì, stavano percorrendo la Statale 237 del Caffaro e si trovavano all'interno della galleria San Martino.

Tutto è accaduto attorno alle 16 in territorio di Sabbio Chiese. Per fortuna nessuno è rimasto ferito dallo scoppio o intossicato dal fumo sprigionato dal rogo del materiale plastico: era trasportato da un mezzo del servizio di manutenzione strade. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco di Vestone e Salò, che hanno spento le fiamme in breve tempo, evitando così danni ben peggiori.

Durante le operazioni di spegnimento dell'incendio, e messa in sicurezza della strada, la galleria è stata chiusa e il traffico deviato sulla vecchia Provinciale.