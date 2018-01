Tragico schianto in galleria, muore bimbo di 4 anni

Drammatico incidente nella notte a Sabbio Chiese: un'auto si è schiantata contro il muro esterno di una galleria della strada Provinciale 237. Pesantissimo il bilancio: un bimbo di 4 anni ha perso la vita, il padre, che era al volante, e la giovane donna che viaggiava sul sedile del passeggero sono stati ricoverati in ospedale.

L'allarme è scattato attorno alle 3.30: sul posto il 112 ha inviato quattro ambulanze in codice rosso, un'automedica e una squadra dei Vigili del Fuoco, che ha estratto i feriti dalle lamiere dell'auto: un'Audi A4. Le condizioni del piccolo, che a seguito dell'impatto sarebbe stato sbalzato fuori dall'abitacolo nonostante fosse seduto sull'apposito seggiolino, sono apparse disperate fin da subito: dopo le prime cure prestate dai sanitari del 118, la corsa al Civile di Brescia.

I medici del nosocomio cittadino hanno fatto di tutto per salvargli la vita: tutto inutile, si è spento poche ore dopo il ricovero. Il padre del bambino, un 30enne della Valsabbia, è ricoverato al Civile, come la 20enne che viaggiava con loro. Le condizioni dell'uomo non sarebbero critiche, mentre la ragazza è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico.

La dinamica dell'incidente è al vaglio della Polizia Stradale di Salò, intervenuta sul posto per i rilievi. Stando a una prima ricostruzione, il 30enne al volante avrebbe perso il controllo dell'Audi durante una curva, probabilmente a causa di un colpo di sonno, poi il terribile schianto contro il muro che delimita la galleria.