Pauroso frontale in galleria, due feriti e traffico paralizzato

Per cause ancora da chiarire, due auto si sono scontrate frontalmente nella prima mattinata di mercoledì lungo la Statale 237. L'incidente è avvenuto all'interno di una galleria, in territorio di Sabbio Chiese.

Stando alle prime informazioni trapelate, una delle due auto coinvolte si sarebbe ribaltata dopo lo schianto, che si è verificato poco prima delle 7. Temendo il peggio, la centrale operativa della Soreu di Bergamo ha inviato due ambulanze in codice rosso e un'automedica, mentre da Brescia si è alzato in volo l'elisoccorso.

L'allarme è rientrato poco dopo l'arrivo sul posto dei sanitari del 118 e dei: entrambe le persone rimaste ferite nello schianto non sarebbero in gravi condizioni e sono state trasportate, per accertamenti, al vicino ospedale di Gavardo a bordo di due autolettighe.

Pesanti, invece, le ripercussioni sul traffico. Durante le operazioni di soccorso, la galleria è infatti stata chiusa: lunghe code si sono formate in entrambi i sensi di marcia. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e una pattuglia della polizia stradale, che si sta occupando dei rilievi di rito.