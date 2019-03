Auto contro mezzo agricolo, inferno di sangue e lamiere: grave una donna

Una 38enne di Offlaga è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto a Manerbio, lungo la strada che porta a Cignano.



Poco prima delle 8.30, l'auto sulla quale viaggiava si è schiantata contro un mezzo agricolo: un impatto terribile, che ha ridotto la vettura a un cumulo di lamiere.

La donna è stata estratta a fatica dall'abitacolo grazie all'intervento dei vigili del fuoco: caricata sull'eliambulanza, è stata portata d'urgenza in ospedale per il ricovero in codice rosso: le sue condizioni sono critiche. Ancora al vaglio della Stradale la dinamica dell'incidente.