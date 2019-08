Scooter si schianta contro un’auto, giovane uomo sbalzato dalla sella: è gravissimo

Un uomo di 38 anni è stato ricoverato in gravissime condizioni al Civile di Brescia, a seguito di un incidente che lo ha visto coinvolto nella tarda mattina di mercoledì. Lo schianto poco prima delle 12 a Roverbella, comune del Mantovano: il 38enne Mirko Umbertini stava percorrendo, in sella al suo scooter, la Provinciale che attraversa il paese, quando è stato colpito in pieno da un’auto.

Un impatto violento: il giovane uomo, che abita nel Mantovano, è stato sbalzato dalla sella, cadendo rovinosamente a terra. Alcuni automobilisti di passaggio hanno immediatamente allertato il 112: quando i sanitari sono arrivati sul posto, a bordo di un’ambulanza e dell’elisoccorso, il 38enne era privo di sensi e le sue condizioni sono state giudicate gravissime.

Trasferito d’urgenza, in elicottero, al Civile di Brescia è ricoverato in prognosi riservata: lotta per la vita in un letto del reparto di seconda rianimazione.

La dinamica dell’accaduto è al vaglio della Polizia Locale, ma sembra che all’origine dello schianto ci sia una precedenza non rispettata dal conducente dell’auto: un anziano di casa a Roverbella, che era al volante di una Toyota.