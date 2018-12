Schianto tra auto all'incrocio: 5 feriti tra cui due bimbi

Pauroso incidente a Rovato: due le vetture coinvolte, 5 i feriti tra cui un bimbo di 10 anni e la sorellina di 5. La cronaca di una domenica sera da dimenticare: unica nota lieta, tra i tanti finiti in ospedale nessuno di loro è in gravi condizioni. Lo schianto poco dopo le 20.30, lungo lungo la Provinciale 16, in località Duomo.

La dinamica del sinistro è al vaglio della Polizia Stradale di Iseo, sul posto per i rilievi del caso. Stando a una prima ricostruzione, una Ford guidata da un 42enne che proveniva da una strada laterale ha colpito in pieno la fiancata di un'Audi sulla quale viaggiava una famiglia di Comezzano: papà, mamma e appunto i piccoli di 10 e 5 anni.

Una gran botta, le auto praticamente distrutte e tantissima paura. Una volta allertato il 112, sul posto sono state inviate quattro ambulanze in codice rosso. L'allarme è fortunatamente rientrato poco dopo l'arrivo dei soccorritori: nessuna delle 5 persone coinvolte era in gravi condizioni. Tutti i feriti sono comunque stati trasportati all'ospedale di Chiari e alla Poliambulanza di Brescia per le cure del caso e ricoverati in codice giallo.