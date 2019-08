Auto centra uno scooter, poi la brutta caduta sull'asfalto: uomo grave in ospedale

Per lunghi attimi si è temuto il peggio: le condizioni del ferito, dopo la brutta caduta, sembravano assai gravi. Tanto da far intervenire l'elisoccorso per il trasporto d'urgenza in ospedale. Fortunatamente non è in pericolo vita il 53enne protagonista, suo malgrado, del brutto incidente di mercoledì pomeriggio a Rovato, poco dopo le 14 in Via Primo Maggio sulla strada che porta al cimitero.

Per cause ancora in corso di accertamento, una Fiat 600 guidata da una giovane mamma di 35 anni, a bordo c'era anche il suo bambino, ha toccato lo scooter che trasportava il 53enne proprio al momento dell'immissione in rotonda.

Disarcionato e sbalzato per diversi metri

Anche se a velocità ridotta, la botta ha disarcionato lo scooterista che è finito rovinosamente a terra, ribaltandosi più volte sull'asfalto, finendo a qualche metro di distanza. Sotto shock la donna, che ha chiesto aiuto ad altri automobilisti che a loro volta hanno chiamato il 112.

In pochi minuti sul posto c'erano già l'automedica e l'ambulanza dei volontari di Bornato. In meno di mezz'ora è arrivato anche l'elicottero, che ha provveduto al trasporto in ospedale del ferito, ricoverato alla Poliambulanza. Illesa la giovane mamma a bordo della Fiat. I rilievi sono stati affidati alla Polizia Locale.