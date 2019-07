Perde il controllo dell’auto, entra dentro la piadineria sfondando la vetrina

Lo schianto nella serata di lunedì, attorno alle 22: un ragazzo di 24 anni di Trenzano ha improvvisamente perso il controllo della sua Audi mentre percorreva via XXV Aprile, finendo per schiantarsi contro la vetrina della piadineria "Punto Fermo".

Non solo: l’auto ha finito la sua corsa proprio all’interno del locale, a pochi centimetri dal bancone. Tanto, tantissimo spavento, ma per fortuna nessuna conseguenza per la famiglia che stava cenando all’interno del locale e per il personale. Mamma, papà e bambini erano seduti ad un tavolo che si trova sul lato opposto della piadineria.

Grosso lo spavento, ma alla fine è andata bene: anche il giovane al volante, per fortuna, non si è fatto nulla. Ingente invece la conta dei danni, tanto che i proprietari devono abbassare la serranda: “In seguito ad un grave incidente che ci ha letteralmente sfasciato il locale, ci troviamo costretti a tenere chiuso fino a data da destinarsi", si legge sulla pagina Facebook della piadineria.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale, che sta ricostruendo la dinamica. All’origine dello schianto ci sarebbe una manovra sbagliata.