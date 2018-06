Travolta da un’auto mentre pedala, bimba soccorsa dall’eliambulanza

Una bimba di 6 anni è stata portata in elisoccorso al Papa Giovanni di Bergamo, dopo essere stata investita da un’auto mentre stava pedalando in sella alla sua bicicletta a poca distanza dalla sua abitazione.

L’incidente è avvenuto in via Plodio a Rovato poco prima di mezzogiorno. La piccola, che pare sia sempre rimasta cosciente, è stata ricoverata in ospedale in codice rosso.