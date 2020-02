Incidente a Rovato: auto si ribalta in un campo, grave 51enne

Brutto incidente stradale poco prima delle 19 di venerdì in via Sant’Andrea a Rovato. Per cause ancora da accertare, un'auto ha improvvisamente sbandato ed è uscita di strada, poi - dopo essersi schiantata contro un canale in cemento che sporgeva dal terreno - si è ribaltata ruote all'aria in un campo.

Al volante un uomo di 51 anni. Per soccorrerlo sono intervenuti i Vigili del Fuoco volontari di Chiari e due autolettighe: il 51enne è rimasto sempre cosciente, nonostante le gravi lesioni riportate. Dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato alla Poliambulanza di Brescia; non sembra essere in pericolo di vita. L'auto è andata completamente distrutta.