Maxi tamponamento: coinvolte 6 auto, traffico paralizzato in tangenziale

Incidente stradale di prima mattina a Roncadelle, in Tangenziale Sud all'altezza del centro commerciale Elnòs di Roncadelle e in direzione della città: sarebbero addirittura sei le vetture coinvolte nello schianto, la cui dinamica è al vaglio degli agenti della Polizia Stradale di Darfo Boario Terme.

Strada bloccata a lungo, ben due corsie chiuse al traffico, code e disagi in quella che a conti fatti è l'ora di punta: l'incidente è avvenuto prima delle 8.30. In tutto sarebbero 7 le persone coinvolte, tre di queste ferite: per fortuna pare in modo non grave. Due di loro sono state medicate sul posto dai medici del 118, giunti a bordo di tre ambulanze, mentre per un ferito si è reso necessario il trasporto all'ospedale.

Sulla dinamica sono al lavoro gli agenti della stradale: si sarebbe trattato comunque di un tamponamento a catena, di cui le varie responsabilità devono essere ancora accertate.