Investita sulle strisce mentre va a scuola, ragazza portata in ospedale

Ancora un pedone investito, mentre attraversa sulle strisce pedonali, sulle strade della nostra provincia. L'ennesimo incidente giovedì mattina a Roncadelle, vittima una studentessa del paese. La giovane, una 19enne, era appena uscita di casa, pare per andare a prendere il bus: è stata travolta da un'auto mentre affrontava l'attraversamento pedonale di via Martiri della Libertà, nel centro del paese.

Tutto è accaduto attorno alle 7.15. Inizialmente le condizioni della ragazza sembravano critiche e sul posto si subito è portata un'ambulanza della Croce Verde di Ospitaletto. L'allarme è per fortuna rientrato dopo l'arrivo dei soccorritori: la 19enne avrebbe rimediato traumi e ferite non di grave entità ed è stata trasportata, per le cure del caso, all'ospedale Sant'Anna di Brescia (ricovero in codice giallo).

La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia stradale di Montichiari, che si è occupata dei rilievi e ha raccolto le testimonianze di chi ha assistito alla scena. L'uomo al volante dell'auto, un 40enne, si è subito fermato dopo l'impatto e ha allertato i soccorsi.