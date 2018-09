Frontale tra la moto del fidanzato e un'auto, muore una ragazza

Un pomeriggio di riposo, da passare in compagnia del fidanzato, e degli amici da raggiungere per l'aperitivo. Invece il destino per Laura Rossi ha previsto altro: la ragazza, 24 anni, residente a Roncadelle, è deceduta in seguito al trauma riportato nell'incidente che ha visto coinvolte la moto del suo fidanzato e un'utilitaria. Ex studentessa all'istituto Gambara, lavorava da luglio 2016 presso le Distillerie Franciacorta.

Nel primo pomeriggio di ieri il ragazzo di Laura, M.D.V., 26 anni, è passato a prenderla con la sua motocicletta Kawasaki. Partiti da poco - erano le 14:30 - stavano percorrendo via Ghislandi in direzione della Tangenziale Sud quando sulla loro strada si sono trovati all'improvviso la Volkswagen Polo condotta da una 23enne. La giovane pare che dopo essere uscita dal parcheggio del centro commerciale abbia sterzato verso Ospitaletto, dopo aver inizialmente scelto la direzione della Tangenziale. Il brusco cambio di direzione le avrebbe impedito di veder arrivare la motocicletta, che non ha nemmeno fatto in tempo a tentare la frenata.

Nell'impatto, Laura Rossi è stata sbalzata dalla moto, cadendo violentemente al suolo. Forse, prima della caduta, potrebbe aver colpito un cartello stradale, ma l'ipotesi è ancora da confermare. Rianimata sul posto dal personale dell'ambulanza, è stata trasferita in codice rosso al Civile, dove il suo cuore ha cessato di battere poche ore dopo l'arrivo. Ferito lievemente il suo fidanzato, portato in Poliambulanza in codice giallo, poco più di uno spavento invece per la 23enne a bordo della Polo, scioccata per l'accaduto, portata anch'ella in ospedale ma solo per accertamenti.