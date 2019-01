Investita da un furgone mentre spinge la bici sulle strisce: è in condizioni critiche

È ricoverata all'ospedale Civile in condizioni gravissime, tali per cui i medici non hanno potuto sciogliere la prognosi. A.T., 47 anni, nata a Brescia e residente a Roncadelle, nella serata di ieri, venerdì 11 gennaio, è stata investita da un furgoncino lungo la strada statale 235 a Roncadelle.

La donna stava attraversando la strada spingendo la sua bicicletta, sulle strisce pedonali. Il mezzo che l'ha investita non ha fatto nulla per evitarla: la donna è stata sbalzata sul cofano finendo poi a terra, priva di conoscenza. Rianimata d'urgenza sul posto, è stata successivamente trasportata in ospedale al Civile.

I rilievi del caso sono stati affidati alla pattuglia della Polizia Stradale giunta sul posto, che ha verbalizzato la dichiarazione del conducente del furgoncino. Per giungere all'identificazione della donna gli agenti hanno dovuto aspettare a lungo visto che non aveva con sé documenti.