Bici travolta da un'auto: ciclista sfonda il parabrezza e vola sull'asfalto

Un brutto incidente stradale si è verificato a Roncadelle nella mattinata di giovedì: per cause ancora da chiarire, un'auto e una bici si sono scontrate lungo via Carlo Alberto Dalla Chiesa, all'altezza di un incrocio. Un scontro piuttosto violento: l'uomo in sella alla bici è stato sbalzato dalla sella ed ha sfondato il parabrezza della macchina, una Golf, poi la brutta caduta sull'asfalto. Ad avere la peggio, come sempre accade in questi casi, il ciclista: un 67enne della zona.

È successo attorno alle 10.30: sul posto si sono precipitate un'ambulanza in codice rosso e l'auto medica. L'allarme è rientrato poco dopo l'arrivo dei sanitari: dopo le prime cure, il ciclista è stato trasportato in ospedale. Per lui seri traumi, ma non avrebbe mai perso conoscenza e non sarebbe in pericolo di vita. Lievi traumi anche per l'automobilista, anche per lui si è reso però necessario il trasporto in ospedale.

La dinamica del sinistro è al vaglio della Polizia Stradale, che ha raccolto i rilievi. Stando ad una prima ricostruzione, la Golf avrebbe attraversato l'incrocio con il semaforo verde colpendo in pieno la bici che pare fosse sulle strisce pedonali.