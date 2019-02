Al volante di un furgone senza patente, investe una donna e scappa

Ha travolto una donna mentre era alla guida di un furgone cassonato, nonostante gli fosse stata revocata la patente, e non si è nemmeno fermato a prestare soccorso: come nulla fosse ha proseguito la sua corsa cercando di far perdere le sue tracce. Al conducente del furgone pirata non è andata bene: grazie alle informazioni raccolte dai passanti che hanno assistito all'incidente, la polizia locale è riuscita a rintracciarlo in breve tempo.



L'uomo, un 53enne pluripregiudicato di casa a Erbusco a cui era già stata revocata la licenza di guida, è stato denunciato per lesioni gravi stradali, omissione di soccorso e guida senza patente.

L'incidente

Tutto è accaduto venerdì mattina, attorno alle 9.30, a Romano di Lombardia: il 53enne ha colpito in pieno una 57enne albanese (S.N. le iniziali) che stava attraversando via Merisio. Le sue condizioni sono subito apparse critiche: dopo le prime cure sul posto è stata trasportata in eliambulanza all'ospedale di Bergamo, dov'è stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva.

Indagini lampo

L'uomo al volante del furgone cassonato (C.S. le iniziali) è stato rintracciato in tempo record dalla polizia locale, accorsa sul posto: gli agenti lo hanno individuato, 30 minuti dopo lo schianto, all'interno di un cantiere della zona, dove stava cercando di nascondersi.