Incidente a Rogno: morto Matteo Simonetti, 27enne di Capo di Ponte

E' Matteo Simonetti, nato nel 1992 e residente a Capo di Ponte, la vittima del terribile incidente stradale avvenuto all'alba di domenica mattina a Rogno, comune bergamasco della Valcamonica. Sull'auto c'erano altri tre ragazzi, tutti di Sellero. Si tratta di un 20enne, di un 21enne e di un 18enne: quest'ultimo è ricoverato in gravissime condizioni al Civile di Brescia: ha battuto la testa, i medici si sono riservati la prognosi.

Stando a quanto trapelato negli ultimi minuti, pare che l'auto sulla quale viaggiavano abbia fatto inversione di marcia, alla vista di una pattuglia dei carabinieri di Breno appostata in via Nazionale. I militari l'hanno seguita, dopo circa un chilometro (e due sorpassi azzardati) l'auto si è schiantata contro un palo della luce, finendo per ribaltarsi.



Pare che fosse proprio Simonetti al volante in quei tragici istanti: la salma è stata portata al Papa Giovanni di Bergamo, a disposizione della magistratura.