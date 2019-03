Maxi tamponamento tra auto: 5 feriti, tra cui due ragazzine

Tre auto coinvolte e cinque feriti. È il bilancio del maxi tamponamento avvenuto poco dopo le 12.30 di domenica a Roè Volciano, lungo via Roma.



A destare maggiore preoccupazione le condizioni di due ragazzine, di 14 e 15 anni, che viaggiavano sui sedili posteriori di una delle auto coinvolte: entrambe sono state trasportate in ospedale a Gavardo. Per loro, come per le altre persone coinvolte, nulla di grave: solo lievi traumi ed escoriazioni.

Stando a una prima ricostruzione dell'accaduto, una Mercede Classe A avrebbe tamponato una Golf che, a sua volta, sarebbe finita contro una Ford Fiesta. L'incidente è al vaglio della Polizia stradale di Salò, intervenuta per i rilievi di rito. Sul posto anche le ambulanze dei volontari di Roè Volciano e del Cosp di Bedizzole.