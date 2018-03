Tampona un'auto: sbalzata dalla moto, 'vola' sull'asfalto per 20 metri

Prima l'urto con un'auto, poi il terribile volo sull'asfalto. Se l'è vista davvero bruttala motociclista rimasta coinvolta in un incidente mentre stava raggiungendo un raduno motoristico in sella alla sua Harley Davidson. Tutto è accaduto pochi minuti dopo le 11 di domenica mattina, lungo via Roma a Roè Volciano

Stando a una prima ricostruzione, effettuata dagli agenti della Polizia Locale della Valsabbia, la motociclista ha tamponato un'auto (una Fiat Punto) che stava rallentando per effettuare una manovra di svolta a sinistra ed entrare nel cancello di un'abitazione. Dopo l'impatto, la donna è stata sbalzata dalla sella ed è rovinosamente caduta a terra, rotolando per una ventina di metri sull'asfalto dell'opposta corsia di marcia.

Una tragedia sfiorata: la fortuna ha voluto che in quegli istanti non passasse alcun veicolo. La motociclista avrebbe rimediato diversi traumi, e forse una frattura alla spalla, ma le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.

Dopo le prime cure prestate dai volontari del soccorso di Nuvolento, giunti a bordo di un'ambulanza, il trasporto in ospedale. La motociclista è stata ricoverata in codice verde nel nosocomio di Gavardo. Tanto spavento, ma nessuna conseguenza per la donna al volante della Punto.