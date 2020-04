Va al supermercato, ma è ubriaca fradicia: si schianta in retro contro 2 auto

Una retro un po' troppa alticcia, quella effettuata da una donna di 50 anni. Tutto è successo sabato mattina nel parcheggio del supermercato Italmark di Roè Volciano: la 50enne era in regola con le norme anti-Covid (era infatti in possesso dello scontrino della spesa, anche della vicina farmacia), ma non con quelle sulla guida in stato d'ebbrezza: aveva un tasso alcolemico di 1,5 g/l, il triplo rispetto a quanto consentito dalla legge.

Nel fare manovra in retromarcia, ha centrato due auto parcheggiate di proprietà di un suo compaesano e di un vobarnese. La donna è stato sottoposta all'alcol-test dagli agenti della Locale e poi denunciata, dopo averle ritirato la patente. Il veicolo è stato affidato al fratello, chiamato sul posto dai poliziotti.