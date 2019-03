Esce dal parcheggio del bar, poi lo schianto frontale: 2 feriti e strada bloccata

Ci sarebbe una mancata precedenza all'origine dello schianto frontale che, nella mattinata di martedì, ha mandato in tilt il traffico lungo la Statale 45bis a Roè Volciano. Due i veicoli coinvolti - un'auto e un furgone - e altrettanti i feriti: questo il bilancio dell'incidente avvenuto all'altezza del bar Pit - Stop.

La dinamica

Stando a quanto ricostruito dalla Polizia locale della Valle Sabbia, un furgone di una ditta di pulizie della zona sarebbe uscito dal parcheggio del bar e si sarebbe immesso sulla Statale, che in quel tratto si chiama Gardesana, proprio mentre dai Tormini stava arrivando una vecchia Fiat Panda di colore grigio.

L'uomo al volante dell'utilitaria (un 86enne) avrebbe frenato, ma non sarebbe riuscito ad evitare l'impatto frontale con il furgone, sul quale viaggiavano due donne - una 32enne e una 33enne - di casa a Gavardo e Paitone. La velocità di entrambi i veicoli era fortunatamente contenuta e l'impatto, quindi, non è stato violento.

I soccorsi

Nello schianto sono rimasti lievemente feriti l'anziano che guidava la Panda e la donna che viaggiava sul sedile del passeggero del furgone: dopo le prime cure prestate dai volontari dell'Anc di Roè Volciano, sono entrambi stato trasportati al pronto soccorso dell'ospedale di Gavardo e ricoverati in codice verde.

Pesanti i disagi per il traffico: una corsia della Statale è stata chiusa per circa un'ora, per consentire i soccorsi e le operazioni di messa in sicurezza della strada.