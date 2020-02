Porsche non si accorge di una bici e la travolge: donna finisce in ospedale

Verso le 19.50 di venerdì sera, una donna di 53 anni in bicicletta è stata investita da una Porsche a Roè Volciano, in prossimità dell’incrocio tra la Provinciale IV e via Giuseppe Garibaldi.

Stando a una prima ricostruzione della Stradale, pare che la 53enne sia stata travolta mentre pedalava a lato della strada. Sebbene in zona sia presente l'illuminazione pubblica, l'automobilista non si è accorto della bicicletta e l'ha centrata.

La ciclista è stata subito soccorsa da alcuni passanti, che hanno poi allertato il 112. Sul posto è stata inviata un'ambulanza dei volontari dell’Anc, partita dalle sede dei Tormini. Nonostante la brutta caduta, pare che la donna abbia riportato lesioni di non grave entità. E' stata comunque portata al Pronto Soccorso di Gavardo a bordo dell'autolettiga. Sia lei sia l'automobilista abitano in paese.