Entra in contromano in galleria e poi si schianta: lo trovano svenuto al volante

Schianto frontale in galleria a Roè Volciano: un uomo di 52 anni residente a Salò, a bordo della sua Opel Corsa, ha imboccato in contromano il sottopasso di Via Ziliani, appunto prima della galleria, e ha finito per centrare in pieno una Renault Scenic guidata da un 29enne che non ha potuto fare nulla per evitare l'impatto.

Tutto è successo in pochi attimi, mercoledì pomeriggio intorno alle 17: pare che l'uomo alla guida della Opel non solo abbia sbagliato l'ingresso, ma abbia pure perso conoscenza mentre si stava ancora muovendo. Pare infatti che la Scenic abbia tentato di evitarlo, spostandosi di lato, ma la Corsa invece abbia comunque tirato dritto.

Le condizioni del 52enne non sarebbero comunque gravi: in ogni caso è stato ricoverato a Gavardo dove per qualche ora è rimasto sotto stretta osservazione. Ricoverato in codice verde, ma solo per accertamenti, anche il 29enne alla guida della monovolume Renault.

Non pochi i disagi al traffico, in una giornata di festa e praticamente all'ora di punta. Sul posto per i rilievi una pattuglia della Polizia Stradale, e di Polizia Locale per la gestione della viabilità. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, e poi due ambulanze – dei volontari del Garda e dei volontari di Roè Volciano – e l'automedica da Gavardo.