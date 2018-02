Frontale tra un'auto e un camion: donna in ospedale

Pauroso incidente giovedì mattina a Roè Volciano: per causa ancora al vaglio della Polizia Stradale, un'auto avrebbe improvvisamente invaso l'opposta corsia di marcia finendo per scontrarsi contro una camion.

Tutto è accaduto attorno alle 7.45 in via Frua: temendo il peggio, il 112 ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica, oltre a una squadra dei Vigili Del Fuoco. Dopo le prime cure prestate dai sanitari, l'automobilista - una donna di 56 anni - è stata trasportata alla Poliambulanza di Brescia per il ricovero in codice giallo.

Ancora da chiarire la dinamica del sinistro, sulla quale lavorano gli agenti della Stradale di Salò. Stando a una prima ricostruzione, l'auto era imbottigliata nel traffico e si sarebbe spostata sull'opposta corsia proprio mentre sopraggiungeva il camion. L'uomo al volante del mezzo pesante è rimasto illeso.