Spaventoso incidente all'alba: auto fuori strada si ribalta nella scarpata

Spaventoso incidente all'alba di lunedì: un'auto è finita fuori strada, ribaltandosi in una scarpata. Ferito l'uomo al volante: un 46enne di casa a Odolo.

Tutto è accaduto poco prima delle 6 lungo la Statale 45bis, all'altezza di Roè Volciano nella zona dei Tormini: il 112 ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso, oltre a una squadra dei Vigili del Fuoco. Tanta, tantissima, paura, ma pare nulla di serio per l'automobilista.

Le condizioni del 46enne sono infatti apparse meno gravi di quanto temuto in un primo momento: soccorso sul posto dai sanitari del 118 è poi stato trasportato all'ospedale di Gavardo per le cure del caso. Avrebbe riportato traumi e contusioni di lieve entità ed è stato ricoverato in codice giallo.

Pochi dubbi sulla dinamica del sinistro: per cause ancora al vaglio della Polizia stradale di Desenzano, che si è occupata dei rilievi, il 46enne, di origine egiziana, avrebbe improvvisamente perso il controllo della propria auto, mentre procedeva verso Brescia, finendo fuori strada. L'utilitaria si è poi ribaltata in una scarpata attigua alla Statale.