Autobus si schianta sulla Statale, a bordo 50 persone: traffico nel caos

Un grande spavento, due feriti per fortuna non gravi, una cinquantina di turisti coinvolti, traffico in tilt e strada bloccata a lungo: questa la cronaca dell’incidente stradale di martedì pomeriggio a Roè Volciano, sulla Gardesana poco prima dello svincolo per Volciano. Un autobus turistico e un’automobile si sono scontrati frontalmente, per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale.

Lo schianto intorno alle 10.30: forse una distrazione, una manovra sbagliata, un errore conseguenza della scarsa visibilità (in quel momento pioveva davvero tanto). Due i feriti che hanno avuto bisogno di cure mediche: è andata peggio a un turista di 78 anni, che è stato trasferito in ospedale (ma in codice giallo) con l’elicottero, ricoverato alla Poliambulanza di Brescia.

Ricoverato ma solo per accertamenti, in codice verde a Gavardo, anche il conducente della vettura, un 45enne accompagnato in ospedale da un’ambulanza dei Volontari del Garda. Non è stato facile gestire la viabilità, sotto la pioggia battente: anche i turisti, ormai appiedati, hanno dovuto attendere l’arrivo di un pullman sostitutivo.