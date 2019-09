Scontro tra auto al centro commerciale, paura per una bimba di 1 anno

Rodengo Saiano. Uno scontro tra due auto fuori dal Franciacorta Outlet Village ha generato attimi di apprensione lunedì mattina poco prima delle 10. L'incidente è stato di per sé poca cosa, ma a bordo di uno dei veicoli era presente una bambina di un anno.

Subito è stata inviata in codice giallo un'ambulanza. Dalle prime informazioni che arrivano dal posto, pare che la piccola non abbia riportato lesioni gravi. Per raccogliere rilievi e testimonianze, sono al lavori gli agenti della Stradale, intervenuti con una pattuglia.