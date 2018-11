Investiti mentre attraversano la provinciale, due ciclisti in ospedale

Per accorciare il tragitto hanno deciso di attraversare la strada in un tratto privo di strisce pedonali e non illuminato: il risultato è stato un duplice investimento e il trasferimento in ospedale. L'incidente è avvenuto nella sera di venerdì, attorno alle 19, a Roccafranca, nei pressi del complesso commerciale "Rocca Center" che si affaccia sulla Strada Provinciale 2, alle porte del paese.

Vittime del duplice investimento sono due coetanei di 17 anni residenti a Ludriano, frazione di Roccafranca. A centrarli in pieno è stata una Ford Focus che viaggiava in direzione di Orzinuovi, il conducente nonostante il disperato tentativo di frenata non è riuscito a evitare l'impatto.

Entrambi i diciassettenni hanno riportato ferite e sono stati soccorsi da due ambulanze che li hanno trasferiti all'ospedale Civile di Brescia: uno dei due ha riportato gravi lesioni ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.