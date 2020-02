Serata al bar con gli amici, poi il frontale terrificante: il dramma di Roberto

Verrà eseguita nelle prossime ore l'autopsia sul corpo di Roberto Castelli, 54 anni, la vittima dell'ennesimo incidente mortale sulle strade bresciane, il secondo in meno di un mese in territorio di Dello: Castelli stava tornando a casa a bordo della sua Opel Corsa, quando improvvisamente si sarebbe trovato di fronte la Volkswagen Up guidata da un ragazzo di 25 anni. Impatto inevitabile, e schianto violentissimo: il 25enne è finito in ospedale, ma non è in gravi condizioni, Roberto invece è morto sul colpo.

Il giovane alla guida è già stato sottoposto, come da prassi, agli esami tossicologici e per verificare il suo tasso alcolico. L'autopsia sul corpo di Castelli servirà invece a fare chiarezza sulle cause del decesso, e se per caso sia stato colto da un malore. Non si esclude invece un colpo di sonno per l'improvvisa sbandata che potrebbe aver causato l'incidente.

L'incidente a pochi chilometri da casa

Mancavano pochi minuti all'una quando sulla Strada Provinciale IX si è consumata la tragedia. L'auto di Castelli è stata letteralmente sventrata, e l'uomo alla guida come detto è morto sul colpo. Tutto è successo a pochi chilometri di casa, e praticamente di fronte alla Atib, l'azienda per cui Castelli lavorava come operaio.

Era appena stato al bar in paese, insieme ad alcuni amici. Stava tornando a casa nell'abitazione che condivide con un fratello e una sorella. Una famiglia molto numerosa, Roberto era il nono di undici fratelli. Non era sposato, ma molto conosciuto in paese: grande appassionato di musica, amava camminare e godersi i paesaggi della Bassa, era inoltre un fedelissimo della parrocchia. Un'altra vita spezzata troppo presto.