Travolto da un'auto mentre attraversa, muore in ospedale dopo una lunga agonia

Non ce l'ha fatta Roberto Bertoli, il 69enne che il 18 dicembre scorso era stato travolto mentre attraversava la strada: si è spento in ospedale, al Civile, dopo una lunga agonia. Era stato investito in via Montini, a Lumezzane: colpito in pieno da una Renault guidata da un 40enne.

Era stato trasferito d'urgenza in ospedale: le sue condizioni erano critiche, ma con il passare dei giorni sembravano si fossero stabilizzate. Purtroppo non è andata così: il suo cuore ha smesso di battere domenica pomeriggio.

Sull'accaduto sono ancora aperte le indagini. Il 40enne alla guida, a seguito del recente decesso, potrebbe essere indagato per omicidio stradale: nessuna accusa particolare, ma solo una prassi come previsto dalla legge.

Il giorno dell'incidente

Il tragico incidente attorno alle 17.30 dello scorso 18 dicembre: il 69enne era stato investito mentre attraversava la strada per raggiungere i giardinetti della frazione di Sant'Appolonio. Sbalzato a cinque metri di distanza, aveva battuto la testa, rimediando un trauma cranico, e numerose fratture.

Lascia nel dolore la moglie Caterina, i figli Oscar e Walter e i nipoti. Ancora da stabilire la data del funerale.