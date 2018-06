Contromano in bicicletta, ragazzino si schianta contro un furgone

Stava pedalando per le strade di Rivoltella, frazione di Desenzano, in sella alla sua bici, quando ha imboccato una via a senso unico e ha finito per scontrarsi contro un furgone. Dopo lo schianto, la bruttissima caduta sull'asfalto: per il ragazzino, un 15enne del posto, tanta paura e diversi traumi, ma pare nulla di grave.

Tutto è accaduto intorno alle 19 di giovedì sera nella zona di via Aureliano. Sul posto sono giunte un'ambulanza e una pattuglia della Polizia Locale. Fortunatamente il ragazzino non avrebbe battuto la testa e non avrebbe mai perso conoscenza: è stato trasportato all'ospedale di Desenzano per le cure del caso.

Nessun dubbio sulla dinamica e le responsabilità dell'incidente. Il ragazzino, forse soprappensiero, avrebbe imboccato una strada a senso unico: nell'affrontare una curva contromano si sarebbe trovato di fronte il furgone, condotto da un uomo che non avrebbe potuto far nulla per evitare l'impatto con la bici. Una distrazione che poteva costare cara al 15enne.