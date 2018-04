Schianto all’incrocio, auto finisce sullo spartitraffico: ferite due bambine

Paurosa carambola nella prima mattinata di giovedì a Rezzato, in località Virle. Per cause ancora da chiarire, un furgoncino e una station Wagon si sono scontrati lungo via Gardesana, all'altezza dell'incrocio con via Lithos. Un impatto piuttosto violento, al termine del quale l'auto è finita nell'aiuola spartitraffico.

Tutto è accaduto poco prima della 8 e 30: sul posto la centrale operativa del 112 ha inviato tre ambulanze. Ad avere la peggio la giovane donna (una 29enne di origine rumena) e le sue bimbe, di 4 e 6 anni, che viaggiavano sull'Audi station wagon. Dopo le prime cure prestate sul posto, le piccole sono state trasportate alla Poliambulanza: per loro pare nulla di grave, solo tantissimo spavento e qualche lieve contusione.

È stato portato in ospedale, per accertamenti, anche il conducente del furgoncino: anche per lui solo qualche escoriazione e lieve trauma. La dinamica dell'incidente è al vaglio della Polizia Locale di Rezzato, che ha raccolto i rilievi di rito e potrà contare anche sulle immagini registrate dalle telecamere. Il sinistro è infatti avvenuto proprio davanti all'obiettivo dell'impianto di videosorveglianza di un'azienda.

Stando a una primissima ricostruzione, l'Audi, che viaggiava lungo via Gardesana in direzione di Virle, sarebbe stata colpita in pieno dal furgoncino che stava immettendosi in via Lithos.