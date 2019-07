Si schianta con la moto da cross, giovane centauro in ospedale in elicottero

Forse la stanchezza ha tradito l'esperto centauro vittima dell'incidente di domenica pomeriggio a Rezzato, dopo diverse ore che stava girando in pista in sella alla sua moto da cross: non è in pericolo di vita, e non ha mai perso conoscenza, ma vista la gravità dell'accaduto è stato trasferito in ospedale in elicottero. Avrebbe riportato lesioni alle gambe e al bacino, la cui entità è in corso di verifica da parte dei medici.

L'incidente intorno alle 15 alla pista di motocross di Via Papa Paolo VI a Rezzato. Il ferito ha 30 anni, abita a Gavardo: era in sella alla sua Kawasaki ormai da diverse ore, dalla tarda mattinata. Sono stati gli amici che erano con lui ad allertare il 112.

In pochi minuti sono arrivati sul posto ambulanza e automedica, e i carabinieri per i rilievi: l'elisoccorso è atterrato in un campo a poca distanza dalla pista. In meno di mezz'ora il ferito era già al Civile.