Pauroso frontale sulla Statale, auto si ribalta nel campo: due feriti

Pauroso incidente stradale nella notte tra martedì e mercoledì a Rezzato, lungo la 45bis. Davvero una tragedia sfiorata: per cause ancora da chiarire, un 23enne al volante di una Fiat Panda avrebbe improvvisamente sbandato, attraversando la carreggiata e provocando uno schianto frontale nell'opposto senso di marcia

Un impatto violentissimo, come testimoniano le due auto praticamente distrutte nello schianto. Dopo il frontale l'utilitaria si è ribaltata, finendo la sua corsa nel campo adiacente alla Statale. Sul posto la centrale operativa del 112 ha inviato due ambulanze e un'automedica in codice rosso, oltre ai Vigili del Fuoco.

Sia il giovane al volante della Panda, sia il 40enne che guidava la berlina Audi sono stati estratti dalle lamiere dai Vigili del Fuoco e poi trasportati in ospedale. Le loro condizioni sono apparse meno gravi di quanto temuto in un primo momento: entrambi sono stati ricoverati in codice giallo alla clinica Poliambulanza. Avrebbero riportato seri traumi, ma non sarebbero in pericolo di vita.

Lo schianto è avvenuto attorno all'una e trenta. Sul posto, per i rilievi, la Polizia Stradale di Salò. La causa dell'incidente, come detto, non è ancora stata chiarita: potrebbe essersi trattato di un malore, di un colpo di sonno, oppure di una distrazione.