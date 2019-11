Pasticcere travolto e investito mentre va al lavoro: è caccia al pirata

Caccia grossa al pirata della strada che venerdì mattina a Rezzato ha investito Alessandro Filippini, il titolare della pasticceria Dolce Angolo di Via Dante Alighieri: Filippini era appena uscito dall'edicola, inforcando la sua bicicletta in direzione di Via Matteotti per andare al suo locale, quando è stato travolto alle spalle da un'utilitaria scura, probabilmente una Fiat.

Il conducente non si è fermato, ma ha tirato dritto: è stata una passante a soccorrere per prima il pasticcere investito, che è stato poi trasferito in condizioni serie in ospedale, con varie fratture agli arti superiori e agli arti inferiori. La donna è riuscita, almeno in parte, anche a leggere il numero di targa.

Telecamere forse decisive?

Su questa e su altre testimonianze stanno lavorando i carabinieri, chiamati a far luce sulla vicenda. Al vaglio degli investigatori anche le telecamere di videosorveglianza dei negozi della via, oltre a quelle dei varchi stradali attrezzate per la lettura e il riconoscimento della targa.

Avendo già un “pezzo” di targa, non si esclude che da qui a breve si possa risalire all'investitore in fuga. Saranno tenuti d'occhio anche meccanici e carrozzieri: la vettura dopo l'impatto è rimasta danneggiata al paraurti e al parabrezza. Filippini infatti è stato sbalzato sul cofano prima di cadere rovinosamente a terra. E sarebbe potuta andare anche peggio.