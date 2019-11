Pasticcere travolto da un'auto pirata: si è costituita la donna al volante

Caccia finita: la persona al volante della Fiat Panda che, lo scorso venerdì mattina, ha travolto il pasticciere rezzatese Alessandro Filippini si è spontaneamente recata dai carabinieri. Le immagini dell'incidente avvenuto a Rezzato avevano fatto il giro della rete: forse proprio per questo l'automobilista - una donna di 51 anni residente a Peschiera del Garda - è andata in caserma (a Verona) e, accompagnata da un avvocato, ha ammesso le sue responsabilità.

Immagini drammatiche, quelle riprese dalle telecamere di un negozio di elettrodomestici che si affaccia su via Matteotti, e poi diffuse in rete. Filippini era appena uscito dall'edicola, inforcando la sua bicicletta per andare alla pasticceria Dolce Angolo che gestisce, quando è stato travolto alle spalle dalla Panda Nera.

La 51enne non si era fermata, ma aveva tirato dritto, per poi immettersi in una strada laterale e accelerare: era stata una passante a soccorrere per prima il pasticcere, che per fortuna non ha rimediato gravi traumi: solo qualche microfrattura alle mani e ai piedi.

Si rimetterà e presto tornerà a sfornare le prelibatezze per cui è famoso e amato in paese. Nel frattempo si gode il caloroso affetto dei suoi compaesani: sono centinaia i messaggi di auguri di pronta guarigione piovuti sui social network nelle scorse ore.