Auto invade l’opposta corsia e finisce contro un camion: ragazzo in ospedale

Ha perso il controllo dell’auto, per cause ancora da accertare, e ha invaso l’opposta corsia di marcia per poi schiantarsi contro un camion. Se l’è vista davvero brutta un 19enne di origine moldava che mercoledì mattina, mentre percorreva la Statale 45bis, è finito contro la fiancata di un camion che viaggiava verso Brescia.

Per fortuna lo schianto non è stato frontale, ma nei momenti successivi all’incidente, avvenuto attorno alle 10.45 all’altezza di Rezzato, si è temuto il peggio per l’automobilista. In pochi minuti sono sopraggiunte un’ambulanza e un’automedica, in codice rosso, e i Vigili del Fuoco: si temeva infatti che il 19enne fosse rimasto incastrato nell'abitacolo.

L’allarme è poi rientrato: il giovane non riusciva ad uscire dall’auto a causa del forte shock subito e si sarebbe ripreso poco dopo l’arrivo dei soccorsi. Per lui, smaltito lo spavento, pare nulla di grave: è stato trasportato in ambulanza alla Poliambulanza e ricoverato in codice giallo.

La ricostruzione della dinamica è al vaglio della Polizia Stradale di Desenzano, che si è occupata dei rilievi di rito.