Terribile schianto tra un'auto e un camion: un morto

Drammatico incidente nel primo pomeriggio di martedì a Rezzato, lungo la statale 45 Bis: per cause ancora da accertare un'auto e un camion si sono scontrati all'altezza dello svincolo della ex Statale 11. Dopo l'impatto la macchina si è ribaltata. Pesantissimo il bilancio: nello schianto ha perso la vita l'uomo di 77 anni che era al volante dell'auto.

Tutto è accaduto attorno alle 14: la macchina dei soccorsi si è mossa veloce, la centrale operativa del 112 ha inviato due ambulanze in codice rosso e un'automedica, oltre a una squadra dei Vigili del Fuoco. Per l'anziano non ci sarebbe però stato più nulla da fare.

Ferita anche la figlia del 77enne, che viaggiava sul sedile del passeggero. La donna, una 40 enne, è stata trasportata all'ospedale Civile per le cure e gli esami del caso. Per lei pare comunque nulla di grave. In ospedale (alla Poliambulanza) per accertamenti anche l'autista del mezzo pesante.

La strada è stata chiusa al traffico: lunghissime code si sono formate in entrambi i sensi di marcia e sulle strade secondarie. La dinamica è al vaglio degli agenti della Polizia Stradale di Brescia, che stanno effettuando i rilievi. Stando a una prima ricostruzione, il 77enne avrebbe improvvisamente perso il controllo dell'auto, attraversando la carreggiata e provocando lo schianto frontale con il camion.