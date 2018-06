Auto svolta a sinistra, centrato in pieno uno scooter: giovane in ospedale

Si è schiantato contro un'auto che stava svoltando a sinistra: sbalzato dalla sella, è poi atterrato violentemente sull'asfalto di via Giacomo Matteotti. Se l'è vista davvero brutta un giovane di 36 anni, coinvolto mercoledì pomeriggio in un incidente stradale a Rezzato.Tutto è accaduto intorno alle 16.20, lungo la strada che dal centro di Rezzato porta a Castenedolo, poco dopo un semaforo. Spaventosa la dinamica, fortunatamente non gravi le conseguenze per il 36enne che viaggiava in sella al suo scooter.

L'uomo è stato soccorso sul posto prima da alcuni passanti, poi dai volontari di Nuvolento, giunti a bordo di un'ambulanza, e infine trasportato all'ospedale Poliambulanza per gli accertamenti di rito. Avrebbe riportato traumi, per fortuna, non di grave entità e le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.

Pochi dubbi sulla dinamica dell'incidente. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Locale di Rezzato, l'auto (un Suv) stava svoltando a sinistra per entrare in un parcheggio quando ha travolto lo scooter che viaggiava sull'altra corsia, in direzione di Castenedolo. Il conducente non si sarebbe proprio accorto della "due ruote", colpendola in pieno. Lo scooterista non avrebbe nemmeno avuto il tempo di frenare, finendo per schiantarsi sulla fiancata dell'utilitaria, poi la caduta sull'asfalto.