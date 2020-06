Investita davanti agli occhi della figlia, è grave: il paese fa il tifo per Rosy

Travolta mentre pedalava lungo la Provinciale 29, sotto agli occhi della figlia che la precedeva, ora è ricoverata in Rianimazione al Civile di Brescia. Le sue condizioni non sarebbero gravissime, ma Rosy Bernardelli, 75enne di casa a Remedello, ha riportato numerosi traumi e fratture e per il momento la cautela è d'obbligo.

L'incidente nel pomeriggio di martedì a Remedello, l'anziana era in compagnia della figlia Monica: entrambe stavano pedalando in direzione di Visano, quando una Opel Corsa, guidata da un 30enne del paese, ha improvvisamente sterzato sulla destra colpendo in pieno la bici della donna, pare per evitare di tamponare un'Audi.

La figlia, che la precedeva di pochi metri, ha avvertito l'urto e si è girata di scatto: la madre era riversa sull'asfalto. La 75enne non ha mai perso conoscenza, ma fin da subito era chiaro che avesse rimediato gravi traumi. Soccorsa dalla figlia e dai passanti prima, è poi stata trasferita in eliambulanza al Civile di Brescia, dov'è stata sedata e intubata.

"Vorrei ringraziare tutte quelle persone che mi sono state vicine, con un gesto, un abbraccio, una parola, un semplice sguardo, nel pomeriggio di ieri nel momento tragico dell’incidente a mia mamma. Vorrei ringraziare il dottor Maurizio che è arrivato immediatamente sul posto. Vorrei ringraziare chi mi ha ceduto la sua bottiglietta d’acqua per ripulire il viso di mia mamma e chi mi ha donato il suo maglioncino permettendomi di sollevarle la testa, io non so chi sia questa persona, ma mi piacerebbe rintracciarla per poterglielo ripagare", ha scritto la figlia della 75enne su Facebook, facendo anche sapere che l'anziana "ha varie fratture, per il momento è in Rianimazione: se non ci sono complicanze, nei prossimi giorni verrà trasferita in ortopedia". E tutto il paese fa il tifo per lei.