Investita in bici da un'auto, rovina sull'asfalto: grave una donna

La chiamata è scattata in codice rosso e per una donna di 75 anni si è subito temuto il peggio. Urtata da un'auto mentre percorreva in bicicletta la Provinciale 29, è poi stata scaraventata sull'asfalto; da Brescia si è alzato in volo l'elisoccorso.

L'anziana avrebbe riportato gravi traumi, ma non avrebbe mai perso conoscenza e non sarebbe in pericolo di vita: è stata trasferita in eliambulanza al Civile. L'incidente è avvenuto attorno alle 15 a Remedello: la dinamica è stata ricostruita della polizia Stradale di Brescia, che si è occupata dei rilievi.

La donna sarebbe stata urtata da una Opel Corsa che viaggiava in direzione di Visano, così come la bicicletta. Nell'incidente è rimasta coinvolta anche un'altra macchina, che però viaggiava nell'opposto senso di marcia, ma nessun automobilista è rimasto ferito.